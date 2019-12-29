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03:23 29 Aralık 2019
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    Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir

    © AA / Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz'ın özgürlük projesidir" dedi.

    Kurum, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Denizli Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde yaklaşık 5 ay önce meydana gelen depremden sonra verilen sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

    İnşaatların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Kurum, "Konutları tüm donatılarıyla bitirip en geç haziran ayına kadar vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani depremden 10 ay sonra sağlam, güvenli konutlarını vatandaşlarımıza hem Çardak'ta hem Bozkurt'ta vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Kurum, İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda bakanlığın tüm birimleriyle, kentteki belediye başkanlarının taleplerini dinlediklerini dile getirerek, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü'müzü turizme kazandıracak önemli bir proje geliştiriyoruz. 60 bin metrekare alanda yürüme, bisiklet yollarının olduğu Çivril'e bir millet bahçesi kazandıracağımız proje kapsamında belediyemiz, yine bakanlığımız TOKİ ile bu projeyi yürütecek. İlçelerimizin ihtiyaçları noktasında projelere destek olmaya gayret gösterdik" diye konuştu.

    ‘Kanal İstanbul'u sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz’

    Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Kurum, "Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada lider olacak, dünya ticaretinde öne çıkaracak ve İstanbul Boğazı'mızın konumunu koruyacak Kanal İstanbul Projesi ÇED raporunu tamamladık. Vatandaşlarımızın, kurum kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin görüşlerine sunduk" dedi.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    ‘Kanal İstanbul rafa kaldırmayın, unutun: Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer’
    Bakan Kurum, Liberya bandıralı dev bir konteyner gemisinin dün Rumeli Hisarı kıyılarında karaya vurduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

    "Bu, petrol veya kimyasal madde yüklü bir gemi de olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul Projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Onun için her defasında söylüyorum; Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz'ın özgürlük projesidir. 18 yılda sizlerin destekleriyle, milletimizin destekleriyle birçok projeyi gerçekleştirdik, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. İnşallah Kanal İstanbul'u da  sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz."

    ‘Kimsenin hayal edemediği projeleri milletimizin hizmetine sunduk’

    Kurum, yerli otomobilin dün gerçekleştirilen tanıtımına ilişkin olarak da "Türkiye büyük bir özveri ve sevgiyle kendi yerli, milli araçlarını izledi. Araçlarımız sıfır emisyon üreten çevre dostu elektrik enerjili ve akıllı otomobiller. Kendi segmentleri içinde en uygun, en verimli ve en uygun maliyetli araba olacaklar ve inşallah 2022'de milletimizin kullanımına sunulacak. Bu projelerimizin tamamı ülkemizin tarihine geçecek büyük projelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Kurum, Türkiye'nin, bulunduğu konumdan çok daha yukarıya çıkaracak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacak, hem kendi coğrafyasına hem de bölgesine huzur ve barış getirecek bir ülke olma sürecini ilelebet devam ettireceklerini belirterek şöyle dedi:

    © AA /
    Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak
    "Bizi bu coğrafyada dimdik ayakta tutan şey, binlerce yıllık köklü devlet ve medeniyet geleneklerimizdir. Milletin desteğiyle o hain planlara karşı mücadele eden liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bugüne kadar onun liderliğinde kimsenin hayal edemediği projeleri milletimizin hizmetine bir bir sunduk. İşte Marmaray'ı hayata geçirdik, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı milletimize armağan ettik. Şehir hastaneleri projelerini yürüttük ve daha nice projeleri de Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle yapacağız."

    Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkaları ve partililer katıldı.

    Bakan Kurum'a, toplantı çıkışında AK Parti Acıpayam Gençlik Kolları tarafından Yatağan kılıcı hediye edildi.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul, ÇED raporu, TOKİ, deprem, AK Parti, Murat Kurum
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