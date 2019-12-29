Kayıt
05:15 29 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı 16. Olağan Kongresi’ne katıldı. Soylu, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

    Soylu: Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız

    © AA / Barış Oral
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104093/21/1040932123.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912291040932148-soylu-biz-buyuk-projelerin-ve-buyuk-stratejilerin-ulkesi-olmak-durumundayiz/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Türkiye'nin Otomobili’ ile Türkiye'nin bir adım daha attığını belirterek, "Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar" dedi.

    Soylu, Karadeniz Vakfı Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin nereden nereye gelindiğinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

    Türkiye'nin 2012'de S-400 alabilme kabiliyetine sahip olmadığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

    ‘Türkiye stratejik bir güç haline geldi, tam anlamıyla’

    "Bu konuda bir söz bile söyleyemezdik. S-400 bizim için önemli midir? Kendini korumak isteyen her ülke için önemlidir. Bize neleri yapmaya çalıştıklarını ve neleri reva gördükleri apaçık ortadaydı. Biz bundan 6-7 yıl evvel terör koridoru dediğimiz Afrin'den Cerablus'a kadar, Azez'e kadar, Tel Abyad'a kadar girebilme imkanına Amerika'ya, Rusya'ya rağmen sahip olabilir miydik? Bilesiniz ki olamazdık. O gün kişi başına gelir seviyemiz 10 bin-10 bin 500 dolardı. Bugünkü gelir seviyemiz yine 10 bin-10 bin 500 dolar. Peki ne değişti de biz 6-7 yıl evvel kişi başına gelir seviyemiz benzer oranda olmasına rağmen bugün bunları yapabiliyoruz? Türkiye stratejik bir güç haline geldi, tam anlamıyla."

    © İHA / LİDER OLGUN - METİN FARUK TAMER
    Soylu, Ertuğrul Özkök'e mektup yazdı
    Soylu, ‘Türkiye'nin Otomobili’nin tanıtıldığına değinirken, şunları söyledi:

    "Bunu bir mekanik hamle olarak görmeyin. Hepimiz yetiştik bu ülkede. Amerika'nın aleyhine konuşurken fıs fıs konuşurduk. 'Bu ülkede kendi mühimmatını üreteceksin' diye birbirimizin kulağına söylerdik, kimse duymasın diye. Sanki evlerimizin içine girecekler de bizden hesap soracaklarmış gibi. Zihinlerimizdeki özgürlüğü, gönüllerimizdeki bağımsızlığı almışlardı. 'Siz yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz' diye küçümseyen ve öz güven duygumuzu ülkemizin tamamından yoksunlaştırmış bir tablonun içerisindeydik. Dün Türkiye bir adım daha attı. Geldiğimiz nokta, şu nesil gelecek nesillere bıraktığında aldığından çok daha ileride olduğu ve Türkiye'nin sahada kaybedip masada kaybetmediği ve bütün dünyaya sesini, gücünü duyurabildiği bir nokta haline gelmiştir. Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar."

    ‘Bir olmaya, beraber olmaya, güçlü bir yapıyı ortaya koymaya ihtiyacımız var’

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bünyesindeki insansız hava araçlarının hiçbir terör örgütüne nefes aldırmadığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Eğer bunlar olmasaydı, bunlar yapılmamış olsaydı terör örgütü üye sayısının 500'ün hemen üzerinde olduğunu, DHKP-C'nin, MLKP'nin kırsalda bir tek adamının kalmadığını, PKK terör örgütünün başını çıkarabilecek takatinin kalmadığını söyleyebilme fırsatına sahip olabilir miydik?

    Almanya, Amerika, Avrupa bizim müttefikimiz değil mi? En kritik zamanda kendi tabancalarının bile Türkiye'ye gelmesine yasak koyanlar, yarın özgürlük ve hürriyet mücadelemizde, en haklı mücadelemizde bize neler yapacaklarını çok net şekilde göstermişlerdir. Daha ne yapsınlar, ne ortaya koysunlar? Biz, kendi tankımızı da yapmak zorundayız, en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu kabiliyeti elde ettik ve bunu yapacağız Allah'ın izniyle, ama geçmiş dönemdeki hadiselerin tekrarlanmasına müsaade etmeyelim."

    Ertuğrul Özkök
    © AA /
    Ertuğrul Özkök: Soylu ile aramızda güzel bir diyalog kuruldu
    Büyüyen ülkelerin kendine ait sorunları, dertleri olduğunu anlatan Soylu, "Hep beraber ana meselelerde bir olmaya, beraber olmaya, güçlü bir yapıyı ortaya koymaya ihtiyacımız var. Karşı karşıya kaldığımızda değil, sadece meseleyi hep birlikte öngörerek ortaya koymaya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

    'Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecek'

    Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır PKK’yla uğraştığını dile getirerek, şunları söyledi:

    "40 yıl daha bizim çocuklarımız bununla mı uğraşsın? Buna para mı harcayalım? Buna insan kaynağı heba mı edelim? Yarına, geleceğe bakalım. Dünyanın bizi yönettiği ve yönlendirdiği değil, bizim kendi iddiamızın ve irademizin ortaya çıktığı bir hadiseyi ortaya koyalım. Etrafımızda bir gelecek var. Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecek. Irak yeniden inşa, imar ve ihya edilecek. Balkanlar'ın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Yemen'den Tunus'a, Sudan'a kadar hepsine el uzatmamız lazım."

    İlgili konular:

    Açılış töreninde yağmura yakalanan Soylu: Ben konuştukça bereket yağıyor
    Soylu: 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi
    Soylu, evlenecek çiftlere Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: En az 3 çocuk
    Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
    Etiketler:
    PKK, DHKP-C, Almanya, Rusya, Amerika, Cerablus, Afrin, S-400, Türkiye, Süleyman Soylu, Karadeniz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet