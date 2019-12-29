Marmara'da salı sabahına dek kuvvetli poyraz fırtınası uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren salı sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 km hızla) bekleniyor.

Turuncu alarm adı altında meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.