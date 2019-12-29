Soylu: Birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız

Yaklaşık 13 milyon liralık yatırımla inşa edilen 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip terminalin, Muş'a yakışır bir eser olduğunu belirten Soylu, bu sayede insanların huzur ve güvenle seyahat edebileceklerini, seyahat firmalarının da konforlu ve güzel çalışma ortamına kavuştuklarını dile getirdi.
Muş Havalimanı'nın kapasitesinin 400 bin kişiden bir milyona çıkarıldığını anlatan Soylu, "Bahar ayında Alparslan-2 Barajı şalter basacak, topraklarımız suyla buluşacak. Yeni stadınız yapılıyor, inşallah yakın zamanda bitecek. Eski stadınızın yeri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerekli hazırlıklar yapıldı. O da millet bahçesine dönüştürülecek." diye konuştu.
Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında, Mardin'den Van'a, Diyarbakır'dan Tunceli'ye kadar turist sayısının ortalama yüzde 250'nin üzerinde arttığını ifade eden Soylu, huzur ve güven ortamıyla bu rakamın daha da yükseleceğini vurguladı.
'2020'de böyle bir terör örgütü kalmayacak'
Soylu, terörizm ve teröristlerden arınarak Doğu ve Güneydoğu'nun kendini bulduğunu söyledi.
'Ne günlerden geçtiğimizi biliyoruz.' diyen Soylu, şunları kaydetti:
Bunu beraber ve birlikte yapacağız."
'Kanal İstanbul'u yapacağız'
"Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. Daha kuvvetli ve üreten bir Türkiye olacağız." diyen Soylu, safları sıklaştıracaklarını, omuz omuza sadece 780 bin kilometreye değil, çevredeki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetin kardeşliğini, birikimini nakşedeceklerini dile getirdi.
"2023'te Türkiye, bugün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da stratejik bir güç olacak inşallah. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ama bunun yeterli olmadığına inanıyoruz. Onun için gayret göstereceğiz, mücadele edeceğiz, hakka sarılacağız ve ülkemizin gereklerini dünya için yerine getireceğiz."
Konuşmanın ardından Bakan Soylu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve diğer davetlilerle terminalin açılış kurdelesini kesti.
Soylu, programların ardından kentten ayrıldı.
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