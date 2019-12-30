Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu IŞİD üyesinin izini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla IŞİD'e yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskınla yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.