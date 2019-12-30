MSB: Silopi'de 4, Kızıltepe'de 1 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada toplamda 5 PKK üyesinin teslim olduğunu belirtti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, 1 PKK/YPG’li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu."
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, 1 PKK/YPG’li terörist Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu. pic.twitter.com/XAGoEG78ca— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2019
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