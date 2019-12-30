TMSF Başkanı Gülal: FETÖ, 10 milyar dolarlık bir yapıyla finanse ediliyordu

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ aidiyeti olan şirketleri devraldıktan sona aktif olarak yüzde 38 büyüttüklerini belirterek, "Bizdeki şirketlerin aktif büyüklüğü 60 milyar seviyesinde yani 10 milyar doların üzerinde. Hukuki süreç devam ediyor ama 10 milyar dolarlık bir yapıyla terör örgütü finanse ediliyordu ifadesi yanlış olmaz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Gülal, FETÖ'den dolayı kayyumluk yaptıkları şirket sayısının 829, bu şirketlerin aktif büyüklüklerinin 59.6 milyar lira, özkaynak büyüklüğünün de 23.9 milyar lira olduğunu söyledi.

Şirketlerin milletin emaneti olduğunu belirten Gülal, "Şirketlerde 41 bin 270 kişi çalışıyor. Tedarikçileri de dahil ettiğinizde 70-80 bin kişiye tekabül ediyor. Bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz. Temel politikamız büyüsün, katma değer, istihdam yaratmaya devam etsin" diye konuştu.

'Şirketlerde atanmış 274 kayyum var'

Gülal, şirketlerde atanmış 274 kayyum olduğunu belirterek, bunun 145’inin TMSF personeli olduğunu ifade etti.

Şirketlerin performansını takip eden bir departmanları olduğunu belirten Gülal, "Hedefler veriyoruz. Ben de fırsat buldukça her hafta bir şirkete gidiyorum. Buraya salı günü gelseniz kimseyi bulamazsınız, herkes şirketine gidiyor” dedi.

'Kayyumlara 4 ila 15 bin lira arasında huzur hakkı veriliyor'

Gülal kayyumlara sadece tek bir şirketten 4 bin ile 15 bin lira arasında huzur hakkı verildiğini söyledi.

"Bizdeki şirketlerin aktif büyüklüğü 60 milyar seviyesinde yani 10 milyar doların üzerinde. Hukuki süreç devam ediyor ama 10 milyar dolarlık bir yapıyla terör örgütü finanse ediliyordu ifadesi yanlış olmaz. Ama her birinde ayrı ayrı yapılan işlem var. Örneğin (X) firmasında tüm tedarikçilerden örgüte yüzde 10 para kesiliyordu. Biz bunu dosyaladık, delillendirdik."

'Merkez Bankası kiracımız olacak'

Merkez Bankası’nın TMSF’nin kiracısı olacağını kaydeden Gülal, “Katırcıoğlu’na ait bir bina var. Tadilat devam ediyor 31 Ocak itibariyle biz teslim edeceğiz. Çok uzun süreli kalmayacaklar, finans merkezinde yerleri yapılıyor, iki ya da en fazla üç yıl kiracımız olacaklar. Orada başka kiracımız da var. Vakıfbank, Vakıf Katılım, Kalkınma Bankası kiracımız. Orda küçük bir finans merkezi kurduk" dedi.