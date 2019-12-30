Kayıt
12:04 30 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme - duruşma salonu

    Kadınları 'You are beautiful' diyerek taciz eden şahıslara dava açıldı: 'İngilizcemi geliştirmeye çalışıyordum' dedi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    110
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/102642/67/1026426742.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912301040935641-kadinlari-you-are-beautiful-diyerek-taciz-eden-sahislara-dava-acildi/

    İstanbul Şişli'de iki kadına "You are beautiful" dedikleri iddia edilen biri yabancı uyruklu 2 sanık hakkında cinsel taciz suçundan ikişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 23 yaşındaki Ayşegül B. ile 20 yaşındaki Seher K'ye İstanbul Şişli'deki bir AVM içindeki sinemaya girmek için asansör bekledikleri sırada Hüseyin K. ve Kenneth M. adlı kişilerin "You are beautiful" dedikleri ifade edildi.

    İddianamede, her iki sanığın cinsel taciz suçundan üçer aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

    Seher K. ifadesinde, sanıkları tanımadığını anlatarak, şunları söyledi:

    "Arkadaşımla AVM’deki sinemaya gitmiştik. Asansör beklediğimiz sırada 2 erkek şahıs yanımıza geldi ve siyahi olan bizi kast ederek, 'You are beautiful' (güzelsin)  gibisinden İngilizce laflar söyledi. Biz de şahıslara Türkçe bilip bilmediklerini sorduk. Diğer şahıs 'evet' dedi. Ben de 'arkadaşına söyle rahatsız oluyoruz' dedim. Bu defa şahıslar birbirlerine baktılar ve gülüşmeye başladılar. Ben de güvenliği çağıracağımı söyledim. Asansöre bindiler, aşağı ineceklerdi. Kaçmasınlar diye arkalarından asansöre bindik. Şahısların bize karşı fiziki müdahalesi olmadı. Bizi sözle taciz eden şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."

    'Sadece selam vermek istedik'

    Üniversite öğrencisi olan Hüseyin K. ise olay günü arkadaşı Kenneth ile AVM’nin yemek katından asansörle aşağı inmek istediklerini belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

    "İki kişinin asansör beklediğini gördük. 'Hi' diyerek sadece selam vermek istedik fakat bizi yanlış anladılar, kesinlikle sarkıntılık tarzında laf etmedik. Sadece selam vermek istedik. İtalya’ya da 6 ay kaldım ve İngilizcemi geliştirmek için İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Ben ve arkadaşımın kesinlikle şahıslara karşı art niyetimiz yoktu. Zaten orada da özür diledik. Atılı suçu kabul etmiyorum."

    Nijerya uyruklu olan ve 3-4 yıl önce Türkiye vatandaşlığına geçen Kenneth M. de ifadesinde Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yaptığını anlatarak, arkadaşıyla benzer beyanlarda bulundu.

    Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

    Öte yandan, benzer bir davada da İngiliz bir yargıç, gece parktan geçen bir genç kızı korkutan adama korkutma cezası olarak 7 gün, kadınların gece parkta dolaşma özgürlüğüne saldırmanın cezası olarak da 7 yıl ceza vermişti.

    Etiketler:
    Kadına yönelik taciz, Sözlü taciz, Cinsel taciz, Tacizci, Taciz, AVM, Şişli, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet