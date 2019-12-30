Sosyal medyada tartışma yaratmıştı: Polis okulunda 'intikam yeminli' tören 2017 yılına ait çıktı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, sosyal medyaya düşen 'intikam yeminli' tören görüntüleri doğrulandı ancak olayın 2017 yılında olduğu ve ilk tespitin ardından işlem yapıldığı belirtildi.

Polis Akademisi Başkanlığı, bir polis okulunda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyaya düşen 'intikam yeminli' törene dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Başkanlığın Twitter hesabından da paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüntü doğru ancak 2017 yılına ait

"29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır."

İlk kez 24 Mart 2017 tarihinde paylaşıldığı halde, yeni bir olaymış gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan, gerekli işlemler yapılıp ve idari tedbirlerin alındığı video ile ilgili açıklamahttps://t.co/k7FcJ3HziQ pic.twitter.com/xfg6vRndXu — Polis Akademisi (@paedutr) December 29, 2019

​Ne olmuştu?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamasında görüntülerin hangi okulda çekildiği belirtilmedi. Ancak kimi sosyal medya kullanıcıları görüntülerin Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu’nda çekildiğini öne sürdü.

Görüntülerde, çoğunluğu kadınlardan oluşan öğrencilerin yönetmeliklerle belirlenen polis yemininin dışına çıkarak içeriğinde 'intikam' sözünün geçtiği şu metni okudukları görüldü:

"Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönülleri iman gücüyle dolduran, Allah’a, Kuran’a, peygamberlere bayrağa ve silaha yemin olsun, şehitlerim rahat uyusun, gazilerim emin olsun, intikam, intikam, intikam daim olsun. Unutursak kanımız kurusun. Allah Türk’ü korusun. Amin."

İçişleri Bakanı: İki yıllık görüntü, gereğini yaptık

Katıldığı bir canlı yayın programında video İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da soruldu.

Soylu, "Bu videodan haberimiz oldu. İki yıl önce de bu video yayınlandı. Video yayınlanır-yayınlanmaz biz hemen reaksiyonumuzu gösterdik ve gereğini yaptık. Belki o yöneticinin de haberi olmamıştır çünkü oradaki yönetimi değiştirdik" dedi.