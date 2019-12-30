Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tezkere ziyareti

Bakan Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Oğuz Kaan Salıcı ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bulundu.

Çavuşoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmede bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresi hakkında Kılıçdaroğlu ve ekibine bilgi verdi.

'Neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık'

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabii ki tezkere konusunda karar onlarındır; ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası açıklamasında CHP’yi Libya ve tezkere konusunda doğrudan bilgilendirdiklerini söyledi: Tabi ki tezkere konusunda karar CHP’nin ama biz niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık. pic.twitter.com/AEPqbhV7cm — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) December 30, 2019

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'Bahçeli mesaj gönderdi'

CHP: Olumsuz bakıyoruz

Çavuşoğlu, "MHP'ye gidecek misiniz?" sorusu üzerine, "MHP’ye gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. 'Zaten tutumuz belli, biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz, dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partileri bilgilendirsin' demişler. Dolayısıyla bugün İYİ Parti’yi ziayret ederek, genel başkanı bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, görüşme sonrasında kameraların karşısına geçerek, "Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların bir de Libya'dan kaynaklanan şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz. Libya’ya asker göndermek çatışmaların çapını genişletir. Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz bakıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama yapan CHP’li Ünal Çeviköz,Türkiye’nin önceliğinin Libya’de diplomasi olması gerektiğini, tezkereye olumsuz baktıklarını söyledi. Çeviköz, tezkerenin içeriğine ilişkin bilgi verilmediğini de belirtti pic.twitter.com/TQEWWtrhj4 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) December 30, 2019

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‘İktidarın ihvanla ilgili Libya’da da sürdüreceği anlaşılmaktadır’

T24’ün aktardığına göre Çeviköz, şunları kaydetti:

"CHP iktidarın beş konuda çok ciddi hatalar yaptığını ve Türkiye'yi yanlış yöne sevk ettiğini söyleye gelmektedir. Bu beş konudan bir tanesi dış politikadır. Dış politika alanında özellikle Suriye'de özellikle Suriye'de atılan yanlış adımlar Türkiye'yi çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmıştır. Suriye problemi Türkiye'de resmi rakamlara göre 4 milyona yakın ancak gayri resmi olarak da beş milyonun üzerinde bir geçici koruma altında bulunan Suriyeli varlığına yol açmıştır. Böylesine yanlış politikalar sonucu izlenen bir dış politika çizgisi Türkişye'yi başta Suriye olmak üzere belli konularda hem yalnız bırakmış hem de önemli bir dış politika krizi ile karşı karşıya bırakmıştır. Bugün gelinen noktada Suriye'de yalanan bu kötü tablonun bir başka ülkede daha yaşanmasını istemiyoruz. Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların bir de Libya'dan kaynaklanan şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz."

Libya'daki durum Suriye'dekinden çok daha karışıktır. Libya'ya aslında asker göndererek bu savaşa taraf olmak yerine Türkiye'nin birikimini dikkate alarak diplomasiye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak asker göndererek mevcut durumu daha da kötüleştirecek gelişmeye hazırlık yapmaktır. Bunun doğru olmadığını Sayın Bakan'a da izah ettik. Ancak bölgedeki duruma bakınca ortada iyi kötü Berlin durumu yürütülürken ve buna hız verilmesi gerekirken bunu yerine asker göndererek durumun daha da keskinleştirilmesini sağlamak bölgedeki çatışmayı geliştirecek mahiyettedir. Komşu ülkelere bakıyoruz, en başta Tunus'un böyle bir gelişmeye destek vermesi gerekirken, Tunus bunun doğru olmadığını savunuyor. Cezayir'in de yaklaşımının bundan farklı olmadığını görüyoruz.

Bütün bunlar Türkiye’nin bu şekilde bir dış politika uygulamasının yanlış olduğunu göstermektedir. Dış politikayı dış politika yapan kurumlara öncelik vererek hazırlamak yerine aile ilişkileri üzerinden sürülen bir dış politikayla buraya gelmiş bulunmaktayız. İktidarın ihvanla ilgili Libya’da da sürdüreceği anlaşılmaktadır. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim.

Tezkerenin niteliği ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Kendisi de sorulan bir soruya yanıt verdiğinde tezkere metninin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini söylediler. Biz de Meclis’e gelince tezkere metnini görmek istiyoruz.

Biz bu tezkerenin daha farklı birtakım unsurlar içereceği düşüncesindeyiz."

Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu ve Kılıçdaroğlu söz konusu talebe olumlu yanıt vermişti.

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.