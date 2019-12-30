Nagehan Alçı'ya 20 bin liralık Rasim Ozan Kütahyalı davası

Boşnaklar için söylediği sözler nedeniyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava sürecinde kendisinin AK Partili bir gazeteci, mahkeme hakiminin ise CHP’li olduğunu iddia eden Kütahyalı, hakim Dursun Ali Gümüş hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Bu iddia karşısında açıklama yapan mahkeme hakimi Dursun Ali Gümüş ise hiçbir siyasi partinin adayı olmadığını belirterek, “Kaldı ki, 2011 seçimlerinden Ak Parti’den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır” ifadesinde bulunmuştu.

'Manevi tazminat davası'

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, davada karar çıktıktan sonra ‘yargı bağımsızlığı’ konulu bir televizyon programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Nagehan Alçı, “Ben kendi eşimden biliyorum. CHP Akçakoca belediye başkan adayı olmuş bir hakim dosyaya neredeyse bakmadan küt diye aleyhe karar veriyor" ifadesini kullandı.

Alçı’nın bu konuşmasında kendisine ithamlarda bulunarak iftira attığını belirten hakim Dursun Ali Gümüş, Alçı hakkında ‘kişilik haklarının zedelendiği’ gerekçesiyle 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Avukatı Gülnihal Demiral tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ‘müvekkilimi gerek yakın çevresi gerekse televizyon izleyicileri karşısında taraflı, siyasilerden emir ve talimat alan ve adil olmayan biri olarak hedef göstermiştir’ denildi.

'Şaibe uyandırmaktır'

Dilekçede, halen hakim olarak görev yapan müvekkilinin herhangi bir partiden ne adaylığı ne de bir başvurusunun bulunmadığı belirtilerek, ‘bu atılan iftira ve suçlamalar; müvekkilimin devam eden meslek hayatı açısından, CHP’nin siyasi çizgisinde görüşü olsun olmasın tüm kesimlerden insanların düşüncelerinde bir şaibe uyandırmaktadır. Hatta bu düşünce, davalının zaten belirli olan siyasi görüşüne sahip ve bu görüşü paylaşan belirli bir kitlede daha da etkili olacağı açıktır’ ifadelerine yer verildi.