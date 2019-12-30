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    Faruk Güllü

    'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılanan Faruk Güllü'nün tahliye talebine ret

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    FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş insanı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

    'FETÖ'nün iş dünyası yapılanması'na yönelik Fethullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu yargılanan Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle bu davadan ayrıldı

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ayrılmasından sonra ilk kez görülen duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Güllü getirildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanlığı avukatı ve Ticaret Bakanlığı avukatları müşteki sıfatıyla katıldı.

    Ayrıca kayyum sıfatıyla TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere atanan yönetim kurulu üyesi Halil Koca ve şirketlerin avukatı Pınar Nur Yalçın da duruşmaya geldi.

    Bank Asya Raporu: Güllü'nün hesapları düşük tutarlarda işlem gördü

    Mahkeme Başkanı Ömer Yıldırım, Bank Asya bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

    Raporda, "Bank Asya hesaplarında 17-25 Aralık süreci öncesi, sonrası ve anılan bankanın TMSF'ye devredilmesiden sonraki süreçte aylık dönemler itibariyle vadeli/vadesiz mevduat, bakiyelerin artış-azalışlarıyla ilgili olarak Faruk Güllü'nün hesaplarının düşük tutarlarda işlem gördüğü, söz konusu 17-25 Aralık sürecinde vadeli-vadesiz mevduat bakiyelerinde belirgin bir artış ve azalışının olmadığı, Faruk Güllü'ye ait katılım hesabının bulunmadığı, anılan döneme ilişkin sadece giden havale referans adıyla alıcı 'TUSKONUS' açıklamalı yurtdışına giden bir adet döviz transferinin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

    Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı

    Mahkeme Başkanı Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 19 Aralık tarihli yazı ile 'x347965210' mahlaslı gizli tanığa ait ifadenin gönderildiğini, bu tanığın bazı sanıklar hakkında beyanda bulunduğunu belirtti.

    Gizli tanığın ifadesinde, Güllü için "Mütevelli heyet toplantılarına katıldığını, A mütevelli heyet üyesi yani 'en üst düzey mütevelli heyeti üyesi' olduğunu söylediği, kendisini fotoğraftan da teşhis ettiğine" şeklindeki beyanlarını duruşma salonunda okundu.

    Güllü: Ben öyle bir toplantıya katılmadım

    Sanık Güllü, "Gizli tanığın söylediği, diğer gizli tanık Demir'in söylediğinden farklı değil. Ben öyle bir toplantıya katılmadım. Doğru söylemiyor. Dayanaksız soyut beyanlardır. Duruşmada hazır edilirse soru sormak isterim. Ayrıca tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyemi talep ederim" dedi.

    Güllü'nun avukatı Hatice Yılmaz da müvekkilinin 40 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek sağlık durumu da dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Müşteki avukatları, gizli tanığın dinlenmesini talep etti.

    TMSF katılma talebinde bulundu

    Daha sonra TMSF kayyum heyeti adına avukat Pınar Nur Yalçın ve kayyum tarafından yönetilen şirketler yönetim kurulu üyesi Halil Koca söz alarak, Türk Ticaret Kanunu anlamında şirketlerin zarara sokulduğunu belirterek katılma talebinde bulundu. Halil Koca, aralarında Baklavacı Güllüoğlu Gıda San. ve Dış Tic.A.Ş'nin de bulunduğu 9 şirketin "Şirketlere kayyum olarak TMSF atanmasından sonra bu şirketlerin yönetimi TMSF'ye ve müvekkilimiz olan şirketlere geçmiştir" diyerek suçtan zarar görme ihtimallerine binaen katılma talepleri olduğunu ifade etti.

    Güllü'nün avukatı, şirketlerin müvekkiline ait olduğunu belirterek TMSF'nin katılma talebinin reddini talep etti.

    Duruşma savcısı, TMSF'nin katılma talebinin reddini ve sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçunun yöneticilik suçuna dönüşebileceği, tutuklu kaldığı sürenin orantılı olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma ertelendi.

    Etiketler:
    Gizli tanık, Rızanur Meral, Ömer Faruk Kavurmacı, TUSKON, Kayyum, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), TMSF, Fethullah Gülen, FETÖ, Türkiye, Tahliye, Faruk Güllü
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