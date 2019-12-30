Erdoğan: Kanal İstanbul'u ya Yap-İşlet-Devret modeliyle ya da milli bütçeyle yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Ya Yap-İşlet-Devret'le, ya da milli bütçeyle yapacağız. Yap-İşlet-Devret'le olması daha güzel olur, ama milli bütçeyle de bunu yapmamız mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bilim insanlarının teşvik edecek çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin izinde ülkemizin kalkınması için adımlar atıyor" dedi.

Geçen cuma günü tanıtımı gerçekleştiren yerli otomobille ilgili de konuşan Erdoğan, "Geçtiğimiz cuma günü Gebze'de iki tarihi anı birlikte yaşadık. Önce Bilişim Vadisi'ni açtık. Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarı hikayesini, sivil alanlara da aktarmak için kolları sıvadık. Artık yeni teknolojilerin pazarı olmakla kalmayacağız, bunları üreten ve kendi standartlarını kabul ettiren bir ülke olmakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Türkiye'nin Otomobili'nin gösterimini yine burada yaptık. Her türlü takdire layık bir çalışmanın gerçekleştirildiğini gördük. İnşallah belirlenen tarihte üretime geçilecektir. Bursa'daki fabrika, silahlı kuvvetlerime ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini TOGG 'a tahsis ettik.

'a tahsis ettik. Projede yer alan herkes gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de şimdiden almaya başladık. Milletimizin projeyi böylesine sahiplenmesi çok anlamlı. Devrim otomobilin önünü kestiler, inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Yerli ve milli projelerin başına gelenlerin tekrarlanmayacağının ispatıdır. Atılan her adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor.

Hiçbir şey üretmediğini, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyetin ortağı olmadık, olmayacağız. Bunların en büyük panzehri hep daha büyük projeler hayata geçirmemizdir. Türkiye'nin Otomobili gibi atılımların ülkemize en büyük katkısı belki de budur.

İki hafta önce Malezya'da Kuala Lumpur zirvesine katıldık. Akademisyenler, politikacılar ve sivil toplum örgütleriyle İslam dünyasının dününü, bugününü masaya yatırdık.

zirvesine katıldık. Akademisyenler, politikacılar ve sivil toplum örgütleriyle İslam dünyasının dününü, bugününü masaya yatırdık. Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran kamp kuruldu. (İngiltere Başbakanı Boris) Johnson'la konuştum, burada İngiltere ile ortak çalışma yapabiliriz.

İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bu kanallar lüks olsun diye yapılmıyor. Burada biz Kanal İstanbul'u yaparken iki tane modern akıllı şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap-İşlet-Devret'le, ya da milli bütçeyle yapacağız. Yap-İşlet-Devret'le olması daha güzel olur, ama milli bütçeyle de bunu yapmamız mümkün.