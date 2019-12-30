Çavuşoğlu, Akşener'i 'Libya tezkeresi' hakkında bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin Meclis'e sunulmasından önce bilgilendirme yapmak için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin Meclis'in 7 Ocak’ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM'nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi.
2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek partinin Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Libya tezkeresine destek almak için CHP’yi de ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.
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