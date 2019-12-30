Kanal İstanbul'a Ankaralılar da itiraz ediyor

Kanal İstanbul projesine 'hayır' diyen Ankaralılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, ilgili müdürlüğe Kanal İstanbul projesine karşı itiraz dilekçelerini teslim etti.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Kanal İstanbul projesi için açıklanan ve 10 gün askıda kalacak olan ÇED raporuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önüne akın ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ÇED raporuna karşı vatandaşları itiraz etmeye davet etmesiyle İstanbul’da başlayan süreç Ankara’da da sürüyor.

CHP Ankara İl Başkanlığı’nın çağrısı ile Kanal İstanbul’a hayır diyen Ankaralılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

#İstanbul'a Sahip Çıkıyoruz!

Doğayı ve ülkemizin egemenlik haklarını korumak için Ankara örgütlerimizle birlikte demokratik itiraz hakkımızı kullanmak üzere 30 Aralık Pzt. 12.30'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dilekçelerimizi vereceğiz. @CHP_istanbulil @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/2DwYgShxwY — CHP ANKARA (@CHPankarailbsk) 28 декабря 2019 г.

​​Vatandaşlar, ilgili müdürlüğe Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçelerini teslim etti. Kanal İstanbul projesinin maliyetine dikkat çeken vatandaşlar, Türkiye’nin işsizlik, eğitim, sağlık gibi daha öncelikli sorunları olduğunu vurguladı.

CHP'li Güvener: İstanbul’a sahip çıkıyor, hayır diyoruz

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, dilekçeleri teslim etmeden önce yaptığı basın açıklamasında Kanal İstanbul’un kamu yararına bir proje olmadığını savunarak, proje karşı itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Kanal İstanbul’un yanlış bir proje olduğunu ifade eden Güvener, "Kanalın yapılması halinde Sazlıdere Barajı boşa çıkacak, Terkos Gölü’ne deniz suyu karışacak. İstanbul susuzluk problemi ile karşı karşıya kalacaktır. İstanbul’a sahip çıkıyor, hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.