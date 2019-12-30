Atatürk'ü sansürlediği iddia edilen 'Kimse Bilmez' dizisinin yönetmeni: Sadece tek bir sahnede dijital müdahale mevcut

ATV ekranlarında yayınlanan ancak yakın bir zaman önce final yapan Kimse Bilmez dizisinin 24. bölümünde Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı.

ATV ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan 'Kimse Bilmez'in 24. bölümünde Atatürk portresinin sansürlendiği iddialarına ilişkin dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı açıklama yaptı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hakkında konuşan dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı, konunun teknik bir sıkıntı olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Mevzu bahis sahnenin sadece tek bir planında dijital müdahale mevcuttur. Bu müdahalenin sebebi de camda, reflektör tutan ışıkçı kardeşimizin yansımasıdır. Takdir edileceği üzere, zamanla yarışılan dizi çekimlerinde bu tür teknik hatalarımızı kurguda düzeltmekteyiz. Burada da o yansıma silinmiş, videolarda görüleceği üzere Atatürk resmi ellenmemiştir."