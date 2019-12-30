Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel ifadeye çağrıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Sel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumu iki parça trenin altından aldım diyorum. Bu güne kadar sabırla adil yargı bekledik diyorum.Bugün emniyetten aranıyorum!!! Twitter paylaşımlarım yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni! Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopa ile!? Ayıp!!!!”

Oğlumu iki parça trenin altından aldım diyorum. Bu güne kadar sabırla adil yargı bekledik diyorum.Bugün emniyetten aranıyorum!!!

Twitter paylaşımlarım yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni!

Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopa ile!?

Ayıp!!!! — Misra Oz Sel (@misra_oz) December 30, 2019

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