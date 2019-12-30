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19:45 30 Aralık 2019
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    Kent genelinde hava sıcaklığının 20 derecelere gelmesiyle birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi insan seline uğradı

    İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

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    İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak.

    İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

    BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00

    İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

    1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,

    2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,

    3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,

    4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,

    5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,

    6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,

    7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal

    Caddesine gidiş istikameti,

    8- Meşrutiyet Caddesi,

    9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,

    10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,

    11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,

    12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,

    13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi

    14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,

    15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

    16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

    17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

    18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,

    19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

    20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

    21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

    22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

    23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

    24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,

    25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

    Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

    ŞİŞLİ - KAPAMA SAATİ: 16.00

    1- Mim Kemal Öke Caddesi,

    2- Abdi İpekçi Caddesi,

    3- Bostan Sokak,

    4- Atiye Sokak,

    5- Altın Sokak,

    6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

    7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

    Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

    BEŞİKTAŞ - KAPAMA SAATİ: 15.00

    1- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesinden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen Sokaklar: 

    2- Mumhane Sokak,

    3- Bakkal Sokak,

    4- Tekkeci Sokak,

    5- Dubaracı Sokak,

    6- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,

    7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),

    8- Arnavutköy Deresi Sokak.

    Alternatif Güzergâhlar:

    1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,

    2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,

    3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

    Caddesi istikameti.

    KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00

     Osmanağa Mahallesi

    1- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,

    2- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,

    3- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,

    4- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.

     Caferağa Mahallesi

    1- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,

    2- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,

    3- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,

    4- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,

    5- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,

    6- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,

    7- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,

    8- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,

    9- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,

    10- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,

    11- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,

    12- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,

    13- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,

    14- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,

    15- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

    Alternatif Güzergâhlar:

    1- General Asım Gündüz Caddesi,

    2- Dr. Esat Işık Caddesi,

    3- Mühürdar Caddesi,

    4- Albay Faik Sözdener Caddesi,

    5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

    Caddebostan Mahallesi

    1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,

    2- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

    3- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,

    4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

    5- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

    6- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

    Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek

    Etiketler:
    Kadıköy, Beşiktaş, Mecidiyeköy, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Trafik, kapalı yollar, Yılbaşı, İstanbul
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