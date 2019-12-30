Doğa Koleji’nin kime ne kadar borcu var?

Uzun süre mali kriz yaşamasının ardından bugün İTÜ Vakfı'na devredildiği açıklanan Doğa Koleji'nin toplam borcunun 1 milyar 139 milyon 574 bin lira olduğu ortaya çıktı.

İTÜ Vakfı, uzun süredir mali kriz yaşanan Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemlerinin başladığını duyurdu. İTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan üniversitenin Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı verdiği belirtildi. Kurumun devredilmesine neden olan toplam borcu ise merak konusu oldu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Doğa Koleji'nin 1 milyar 139 milyon 574 bin lira borcu bulunuyordu.

Banka ve diğer finans kurumlarına 422 milyon 877 bin lira, tedarikçilerine 189 milyon 267 bin lira borcu bulunan Doğa Koleji'nin kullandığı okul binaları nedeniyle mülk sahiplerine de 122 milyon 823 bin lira kira borcu var.

Öğretmenlere ve diğer personele toplam 61.9 milyon liralık maaşı geciktiren Doğa Koleji 13 milyon 200 bin liralık eğitim ödeneği ile tazminatı da ödemedi.

Vergi borcu 97 milyon lira, SGK prim borcu 205 milyon lira olan Doğa Koleji'nin yapacağı teşvik ve kayıt iptal ödemelerinin ise 27.3 milyon lira olduğu olduğu öğrenildi.

2019 – 2020 yılı eğitim yılı için velilerden 1.6 milyar liraya yakın bir ücreti peşin olarak aldığı söylenen Doğa Koleji'nin mali tablosundaki bu olumsuzluğun neden kaynaklandığı ise belirsizliğini koruyor.