Alparslan Kuytul'dan teşekkür mektubu

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, siyasetçilere ve basın organlarına teşekkür ettiği bir mektup yayımladı.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilen Kuytul, 30 Ocak 2018 tarihindeki tutukluluğundan itibaren kendisine destek verdiğini söylediği isimlere kendi internet sitesinden tek tek teşekkür etti.

Teşekkür metninde şu sözlere yer verdi:

"30 Ocak 2018 operasyonuyla şahsım ve Furkan Vakfı olarak zulme ve birçok hukuksuzluğa maruz kaldığımız bu zorlu süreçte; gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel basında yaptığı açıklamalarla yaşadığımız haksızlıkları dile getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Kimliğine bakmadan mazluma sahip çıkan, kimden gelirse gelsin zulme zulüm, zalime zalim diyen herkesi bu tavırlarından dolayı selamlıyor yaşadığımız süreç boyunca destek olmuş bazı kimseleri ve kurumları ismen de zikrederek teşekkür etmek istiyorum.

Özellikle Saadet Partisi camiasından başta Temel Karamollaoğlu Beyefendi olmak üzere, Cihangir İslam, Abdülkadir Karaduman Beylere ve Muammer Bilgiç Bey’e… Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ayhan Bilgen, Mehmet Ali Aslan Beylere ve Hüda Kaya Hanım’a… Abdüllatif Şener, Sezgin Tanrıkulu, Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu ve Eren Erdem Beylere ve Mustafa Yeneroğlu Bey’e… Muhammed Emin Yıldırım, Ahmet Kalkan, Ahmet Turgut Ulucak ve Hüsnü Aktaş Hoca’ya ÖzgürDer Başkanı Rıdvan Kaya ve Musa Üzer Bey ve ÖzgürDer Camiasına, Mazlumder İst. Şb. Bşk. Ali Öner Bey ve Mazlumder Camiasına, Türkistan Derneği Bşk. Burhan Kavuncu Beye, Hak İnisiyatifi avukatlarına, İHD avukatlarına, Başta Mustafa Kurdaş ve Mustafa Yılmaz olmak üzere Milli Gazete ve TV 5 camiasına, Kanal 42’ye, T24’e, Ruşen Çakır ve Medyascope ekibine, Özlem Akarsu Çelik ve Gazete Duvar ekibine, islamianaliz.com’a, ahvalnews.com’dan Gülten Sarı Hanım’a, KHK TV çalışanlarına…

Yine yazıları ve programlarıyla desteğini bildiren gazeteci ve yazarlardan; Yıldıray Oğur, Ahmet Taşgetiren, Hakan Albayrak, Adem Özköse, Kazım Güleçyüz, Bahadır Kurbanoğlu, İlhami Işık, Hamza Er, Hasan Arslan, Faruk Köse, Gökhan Özbek, İsmail Saymaz, Ali Ayata, ve Çağlar Cilara Beylere… Av. Adem Tural, Av. Doğan Karakuş, Av. Osman Avcıl, Av. Mehmet Ali Başaran, Av. Ali Aktaş, Av. Levent Mazılıgüney, Av. Kasım Karataş, Av. Hüseyin Bayar, Av. Nadiye Büşra Bindebir, Av. Gizay Dulkadir, Av. Oktay Erdoğan, Av. Muşir Deliduman, Prof. Dr. Haluk Savaş Beylere ve cezaevinde beni ziyarete gelen Av. Turgut Kazan Bey’e teşekkür ederim.

Ayrıca Abdullah İmamoğlu ve Köklü Değişim Dergisi Başkanı Mahmut Kar’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Burada isimlerini sayamadığım ancak çeşitli fikir ve inançlardan; sosyalist, ateist, deist, Hristiyan olup aynı görüş ya da inancı paylaşmadığımız halde hak ve adalet uğruna desteğini esirgemeyenlere de teşekkürlerimi sunarım. İsmini bilemediğim için burada zikredemediğim ve isimlerini saymak mümkün olmayan gerek sosyal medyadan gerekse gönülden ve dualarla destekleyen herkese de ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Ve tabi bu süreçte zorlu şartlarda arkamda durup bana sahip çıkan ve meşru mücadele yöntemleri ile bu haksızlığı her fırsatta dile getirmeye çalışan başta eşim Semra Kuytul olmak üzere dava arkadaşlarıma, talebelerime ve tüm Furkan Gönüllüsü kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim."