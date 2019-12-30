İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinde kahvaltı kaldırıldı, indirimli yemek hakkı tek öğüne indirildi

Üç öğün verilen yemek sayısının ikiye indirildiği, bunlardan yalnızca birinin 3.5 TL olacağı, diğeri için 18 TL ödeneceğine işaret eden duyuru, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin tepkisini çekti.

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı yemekhanelerde, 2 Ocak'tan itibaren kahvaltı hizmetinin kaldırılacağı ve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğünde kullanabilecekleri duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"02.01.2020 Perşembe gününden itibaren tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecektir. 02.01.2020 tarihinden itibaren öğrencilerimizin indirimli yemek hakkı 1 öğünle devam edecektir. Gündür öğrenim gören öğrencilerimiz “öğlen yemeklerinden”, akşam öğrenim gören öğrencilerimiz “akşam yemeklerinden” öğrenci ücreti üzerinden faydalanabilecektir."

Güncellenen fiyatlara göre, üç öğün verilen yemek sayısı ikiye indirilirken, bunlardan yalnızca biri 3.5 TL olacak, diğeri için ise 18 TL ödenecek. Bu durum öğrencilerin tepkisini çekti.

Pek çok paylaşımda İstanbul Üniversitesi devletten en büyük desteği alan üniversite olduğu, 2019'da İstanbul Üniversitesi'ne 1.392.147.000 liralık ödenek ayrıldığı, bu eğitim yılı başında yemeklere zaten yüzde 60 zam yapıldığı hatırlatıldı.

İstanbul Üniversitesi devletten en büyük desteği alan üniversitedir.

Yemekhane hakkını 3 öğünden 1 öğüne düşürmek hak gaspıdır.



Öğrencinin cebine gözünü dikmek, ekonominin cezasını öğrenciden kesmek zulümdür. #ÖğrenciyeDeğilCebe — Rıdvan Salman (@benridvansalman) December 30, 2019

#ÖğrenciyeDeğilCebe 2019'da 1.392.147.000 lira bütçe alıp öğrencisine ülkenin en pahalı yemeğini verip yetmezmiş gibi indirimi tek öğüne düşüren İstanbul Üniversitesi cebimizdeki 3 kuruşa göz dikti. Oldu olacak yemekhaneleri de kaldırın. — Ali Eroğlu (@ValjeanlePauvre) December 30, 2019

​Bazı paylaşımlarda İstanbul Üniversitesi yemekhanesindeki fiyatlar ile TBMM lokantasındaki fiyatlar da karşılaştırıldı.

22200 Lira maaşı olan milletvekilleri böyle yiyorken biz bursla, krediyle yaşamaya çalışan öğrencilerin cebindeki paraya göz diken İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne tebriklerimi iletiyorum, böyle devam.#ÖğrenciyeDeğilCebe pic.twitter.com/TpZg0xaXX4 — Kutay İnan Erdem (@inan_kutay) December 30, 2019

Bu tepkilerin birleştiği #ÖğrenciyeDeğilCebe etiketi, Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

Ekşi Sözlük'te de konuyla ilgili onlarca girdi yapıldı.

'İstanbul üniversitesi yemekhane sınırlaması' başlığı, gün içinde en çok 'entry' yapılan başlıklardan oldu.