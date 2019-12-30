İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:

-Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

-Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

BUDO'nun iptal ettiği seferler

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.