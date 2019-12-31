İstanbul'da iki binanın çatısı uçtu

İstanbul’un Beykoz ve Ümraniye ilçelerinde, fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Avcılar’da ise bir binaya yalıtım çalışmaları için kurulan iskelenin bağlantıları koptu. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla iskelenin yıkılması önlendi.

Beykoz’un Çubuklu Mahallesi’nde iki katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar dolayısıyla yola uçarken, düşen parçalar nedeniyle sokak bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Ümraniye’ye bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde ise bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İki olayda da yaralanan olmadı.

Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde bir binaya yalıtım çalışmaları için kurulan iskelenin bağlantıları fırtına nedeniyle koptu. 15 metrelik iskele çevredekiler için tehlike oluştururken olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İskelenin yıkılması yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu önlendi.