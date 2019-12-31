İmamoğlu: İstanbul’un su sorunu hala çözülememişken, Kanal İstanbul ile su kaynaklarımızı yok etmek niye?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. İmamoğlu, paylaştığı videoda “Dünya ciddi bir su sorunu yaşarken, İstanbul’un su sorunu da hala çözülememişken Kanal İstanbul ile su kaynaklarımızı yok etmek niye?” ifadelerini kullandı.

Dünya ciddi bir su sorunu yaşarken, İstanbul'un su sorunu da hala çözülememişken Kanal İstanbul ile su kaynaklarımızı yok etmek niye? #YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/weWlbKVsUW — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2019

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