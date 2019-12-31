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03:23 31 Aralık 2019
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz" dedi.

    Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden kareler
    © Sputnik / Miroslav Rotar
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, baş başa gerçekleştirdikleri görüşme ve başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

    Cumhurbaşkanı Dodon ve beraberindeki Moldova Başbakanı İon Kiku ile heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Sayın Başbakan Kiku da değerli dostum Dodon'a bugün eşlik ediyor. Bu ziyaret Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanının yurt dışına beraberce yaptıkları ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi bir öneme sahiptir. Bunu kıymetli dostlarımızın Türkiye-Moldova ilişkilerine verdikleri önemin bir işareti olarak görüyorum" diye konuştu. 

    Moldova'nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını desteklediklerini dile getiren Erdoğan, "Kasım ayında kurulan yeni hükümete de Moldova halkına hizmet yolunda başarılar diliyorum. Reform sürecinin Sayın Cumhurbaşkanının himaye ve teşvikleri, hükümetin de çabalarıyla ivme kazanacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

    Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısı

    Geçen yıl yaptığı Moldova ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini kurduklarını ve ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini anımsatan Erdoğan, "Bugün bu mekanizmanın ilk toplantısını yapıyoruz. Moldova'da 400'ü aşkın proje gerçekleştiren TİKA'nın ve diğer kurumlarımızın daima yanlarında olduğunu ifade ettim. Gagauz Türkleri Moldova ile aramızdaki en sağlam dostluk köprülerinden biridir" şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 ekim ayında Moldova'ya yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Dodon ile Gagauz Yeri'ni ziyaret ettiklerini anımsatarak, ziyarette soydaşların kendilerini büyük bir hüsnükabul ile karşıladığına işaret etti.

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    © AA /
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    Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah nezdinde tüm soydaşlara teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gagauz Yeri'nin 1994 yılında yasalaştırılan ve geçtiğimiz hafta 25'inci yıl dönümünü kutlayan özerk statüsü Moldova'nın birlikte yaşama kültürünün ürünüdür. Bu vesileyle Komrat Başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceği müjdesini de vermek isterim" dedi. 

    Bugün imzalanan Kültür Merkezleri Anlaşması çerçevesinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Kişinev ve Komrat'ta Moldovalılara hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, iş birliği anlayışının ulaştığı seviyenin yansımasıdır. Stratejik ortaklığımızın güvenlik iş birliği alanındaki tezahürlerine de şahit oluyoruz. Bu vesileyle Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesi bağlamında verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Moldova'nın Milli Eğitim Bakanlığıyla Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla burada çok önemli adımları atabiliriz".         

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ, Moldova, Igor Dodon
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