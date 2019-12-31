Optimar, partilerin son oy oranlarını paylaştı

Optimar'ın yaptığı ankete göre AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 18.8 oy alıyor. En büyük üçüncü partiyi oluşturan kararsızların oranı yüzde 13.1.

Optimar Araştırma şirketinin sahibi Hilmi Daşdemir, 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yaptıkları anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Daşdemir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sizlere 12-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelini temsilen 26 ilde 2185 katlımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığımız Türkiye'nin Nabzı araştırmasından bazı sonuçları paylaşmak istiyorum. Partilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan- grafikteki gibidir."

Cumhurbaşkanı ile görüşen CHP Li gibi lanse edilen daha sonra da öyle bir görüşmenin olmadığı ortaya çıkması üzerine katılımcıların bu tartışmada haklı gördükleri tarafın @vekilince olduğu, CHP seçmeninin de ağırlıklı olarak @vekilince yi haklı gördükleri anlaşılmaktadır pic.twitter.com/1nHE2Eq9Ou — Hilmi Daşdemir (@DasdemirHilmi) December 30, 2019

Daşdemir, "Cumhurbaşkanı ile görüşen CHP'li gibi lanse edilen daha sonra da öyle bir görüşmenin olmadığı ortaya çıkması üzerine katılımcıların bu tartışmada haklı gördükleri tarafın Muharrem İnce olduğu, CHP seçmeninin de ağırlıklı olarak İnce'yi haklı gördükleri anlaşılmaktadır" diye kaydetti.

"Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteğinin yüzde 38.4 olduğunu, yüzde 27.6'lık bir kesimin Kanal İstanbul'a karşı olduğunu ve bu konuda yüzde 34'nün bir fikrinin olmadığı görülmektedir" diyen Daşdemir, "Grafiğin alt tarafında destekçilerin parti dağılımları da var isteyen bakabilir" ifadelerini kullandı.