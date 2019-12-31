Selvi: İmamoğlu bir dönem daha belediye başkanlığı yapıp Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun iki dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediği, bir ‘başarı hikayesi’ yazdıktan sonra da cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu?' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem daha başkan olmayı ve ardından Cumhurbaşkanı adayı olmadı planladığını öne sürdü.

Selvi, İmamoğlu'nun stratejisi ile ilgili "İlk belediye başkanları ilk dönem bir sistem kuruyor, yatırımlar yapıyor ama onların sonuçları ancak ikinci dönem alınabiliyor. Vatandaşı memnun edecek hizmetler ancak ikinci dönem devreye girebiliyor. Ekrem İmamoğlu, büyük bir başarı göstererek İstanbul seçimlerini kazandı ancak henüz bir başarı hikâyesi yazılamadı. ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir başarı hikâyesi yazarsak, bu başarı İmamoğlu’nu her makama taşır’ düşüncesiyle hareket ediliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun 'arkasında bir başarı hikayesi oluşturduktan sonra' adaylığını koyacağını söyleyen Selvi, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Benim anladığım, 'Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefi yok' denilmiyor. Böyle bir hedefi var ama iki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıp arkasında bir başarı hikâyesi oluşturduktan sonra aday olacağı ifade ediliyor. Yani ayakları yere basıyor, sağlam gidiyorlar. Bu yönünü tuttum. Ancak İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nı da iki dönem yapmayı planlıyordu. Elbette ki hesabı iki dönemin sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktı ama bir dönemin sonunda hedeflediği koltuğa ulaşmış oldu."