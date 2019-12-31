Star gazetesi son baskısını yaptı: Artık internetten yayınlanacak

Türkmedya bünyesindeki Star gazetesi, kağıt baskısını sona erdirdiğini ve bundan sonra dijital medya üzerinden yayın yapacağını açıkladı.

Gazeteden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Daima milletin yanında duran kirli oyunları gün yüzüne çıkaran Star, bugünden itibaren dilediğiniz her an yanı başınızda. Yenilenen enerjisi ve dopdolu içeriğiyle dijitaldeyiz.

Millî iradenin sesi Star gazetesi bugünden itibaren dijital medyada yoluna daha güçlü olarak devam edecek. Türkiye’nin içeride ve dışarıda istiklal mücadelesi verdiği dönemde, devletinin ve milletinin yanında duran, kirli oyunları gün yüzüne çıkaran Star, basılı medya hayatına bugünden itibaren son veriyor. Alınan karar doğrultusunda Star, dijital medya hayatına devam ederek, ‘Millî iradenin sesi’ni daha gür haykıracak"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, dün T24'e yaptığı açıklamada gazetenin 31 Aralık 2019’da son kez basılacağını söylemişti.

Kurucusu Uzanlar'dı

1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star Gazetesi, 2004’te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı. 2006’da Ethem Sancak’a satılan gazete, daha sonra Hasan Yeşildağ tarafından alındı. Gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP döneminde 'reklam geliri' adı altında her ay 10 milyon lira aldığı gündeme gelmiş, İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından bu maddi yardımın kesildiği iddia edilmişti.