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12:37 31 Aralık 2019
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    Marketlerde gıda kontrolü - Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol ekipleri

    Gıdada yeni dönem: Toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimi zorunlu olacak

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre, 1 Ocak'tan itibaren toplu tüketim yerlerinde alerjen bildirimi zorunlu olacak. Düzenlemelerin obeziteyle mücadeleye ve kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile tüketicilere yönelik birçok önemli düzenleme 1 Ocak 2020 itibariyle hayata geçiriliyor.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 1 Ocak 2020 itibariyle, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının, hazır ambalajlı gıdalarda ise beslenme bildirimi yapılmasının zorunda olacağını söyledi.

    ​Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğini, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığını dile getiren Pakdemirli, “Yapılan düzenlemeyle, gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve son tüketiciye sunulacağı hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul, hastane ve benzeri işletmelerde yiyeceklerin alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü ve benzeri vasıtalarla tüketicilere sunulacak” dedi.

    Hazır ambalajlı gıdalarda enerji ve besin ögelerinin miktarı yer alacak

    Pakdemirli, ayrıca, yönetmelikle hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğini belirterek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini söyledi.

    Düzenleme obeziteyle mücadeleye de katkı sağlayacak

    Bakan Bekir Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine dolayısıyla özellikle obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye’de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını da vurguladı.

    © AA / Emin Mengüarslan
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    Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerlerinin; enerji 2000 kcal, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram olarak belirlendiği ifade edildi.

    Açıklamada, alerjiye veya intoleransa (tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu) neden olan belirli madde ve ürünler ise "gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yerfıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları ve yumuşakçaları, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfitler" olarak dile getirildi.

    Etiketler:
    Türkiye, Tuz, alerji, kantin, Okul, Restoran, Gıda, Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği, Obezite, Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı
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