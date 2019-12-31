İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi: Üç rapor okudum, uykularım kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz dilekçesi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı çıktığını anlattı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, suyla ilgili üç bilim insanının raporunu okuduğunu ve uykularının kaçtığını söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir bilim insanının tarifi şu, siz yeraltı su kaynaklarını kurutuyorsunuz. Istıranca’lardan gelen suyun İstanbul’a yer altı akışını yok ediyorsunuz. Bu yaratmak istediğiniz ada yarınlarda yerleşime uygun olmayan kurak bir alana dönüşme riskine sahip. Bunları ben değil, bilim insanları söylüyor. Altı sene önce yazılmış. Bir siyasi tartışma değildir bu. Siyasi hegemonya altında gazetede köşe yazısı yazmak ya da bir televizyonda konuşmayı bir kenara koyalım, bu konu başka bir konu. Ben bugün tüm söylediklerimle tüm halkın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraz geldim. Bu süreci son ana kadar takip edeceğim. Varsa söylemek istediğiniz güzel cümleler kurun. Akılla, bilimle anlatın. Talimatla anlatmayın. Hiç kimseyi de korkutmuyor söyledikleriniz."

'Bu millet yat, kat, saray istemiyor; iş, aş, eğitim, ekmek istiyor'

İmamoğlu, "16 milyon bunları söylemem için beni seçti. Biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Ben istemiyorum diye kimse istemiyorum demesin. Bir başkası istiyor diye de kimse istiyorum demesin. Bu güne kadar kimsenin bilgi sahibi yapılmamasının tersine insanları daha fazla aydınlatacağız" diyerek şöyle devam etti:

"Bu millet yat, kat, saray istemiyor. Bu millet iş, aş, eğitim, ekmek istiyor. İnsanlar özel okulu bile evirip çeviremiyor. Bu sorunlar varken, uluslararası ilişkiler sorunları varken, birçok konuda sorunlarımız varken ülkeyi Kanal İstanbul ile meşgul etmek devlet adamlığına sığmaz."

25 Aralık’tan bu yana sadece İstanbul’da 60 binden fazla dilekçe toplandı. Dilekçeler perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.