Yılbaşında eylem planlayan 5 IŞİD şüphelisi yakalandı

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 'tek kişilik' eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanların IŞİD'in Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.
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