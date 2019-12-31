HDP raporu: 4567 gözaltı, 797 tutuklama, 32 belediyeye kayyum atandı

Halkların Demekratik Partisi (HDP) 2019 yılında partilerine yönelik operasyon ve gözaltılar ile ilgili bir almanak hazırladı. Rapora göre bir yılda gerçekleşen operasyonlarda 4567 HDP'li gözaltına alındı, 797 HDP'li tutuklandı, 32 belediyeye kayyum atandı.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in aktardığı habere göre, HDP 2019 yılında partilerine yönelik operasyon ve gözaltılarla ilgili almanak hazırladı.

Rapora göre bir yılda gerçekleşen operasyonlarda 4567 HDP'li gözaltına alındı, 797 HDP'li tutuklandı.

Gözaltı ve tutuklamaların en fazla yaşandığı aylar ise mart, ağustos ve ekim oldu. Yerel seçimlerin olduğu Mart ayında 683 gözaltı olurken 102 kişi tutuklandı.

HDP 2019 raporu: 4567 gözaltı, 797 tutuklama, 32 belediyeye kayyum atandıhttps://t.co/bIQwaO0JjP pic.twitter.com/mqAwfBHLM0 — BBC News Türkçe (@bbcturkce) 31 декабря 2019 г.

​Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyumların atandığı ağustos ayında da 1000 kişi gözaltına alınırken 418 kişi tutuklandı.

25 Aralık tarihine kadar HDP'nin 32 belediyesine kayyum atandı, 24 belediye eş başkanı da haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında tutuklandı.

Gözaltıların en fazla olduğu aylardan biri de ekim. Türkiye 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyi ve doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

HDP'nin ay boyuca devam ettiği 'savaş karşıtı' protestolarında belediye eş başkanları, yöneticiler, meclis üyelerinin de aralarında olduğu 507 kişi gözaltına alındı, 114 kişi tutuklandı, sosyal medya paylaşımları yüzünden 839 kişi hakkında soruşturma açıldı.