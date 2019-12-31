Bakan Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Libyalı kardeşlerimize ilgisiz kalmamız söz konusu değil

Suriye sınırında askerlerin yeni yılını kutalayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya tezkeresine ilişkin "Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir. Tezkereyle görev TSK'ya, MSB'ye verilecek. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Akar tezkereye ilişkin şunları söyledi:

"Libya ile uzun süredir tarihi kültürel birlikteliğimiz var. Asi general Hafter unsurlarının saldırıları söz konusu. Bu çerçevedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke de olaylara müdahil olmuş durumda. Libya dostumuz kardeşimiz. Sivillere harekatlara ilgisiz kalmamız söz konusu değil. Cumhurbaşkanımıza davet mektubu geldi. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Gerekli süreç başlamış durumda tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız. Biz Libya için hazırlıklarımızı yaptık. İnsani yardım, eğitim ve işbirliği öncelik görevimiz."

Barış Pınarı Harekatı

Rusya ile Türkiye arasında iyi diyalog kanalları olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatı tamamlanmadan hem Ruslarla hem Amerikalılarla mutabakatlar yapıldı. Mutabık kaldığımız konular konusunda temas halindeyiz. Tacizler sürerse gereğini yaparız" dedi.

ABD ile gerginlik

ABD ile F-35 konusunda yaşanan gerginlikle ilgili "Bu konuda son derece soğukkanlıyız" ifadesini kullanan Akar, "Bütün kurumlarımız sıkı koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmekte. 1000 civarında parçanın Türkiye'de yapılması konusunda anlaşmamız var. Projenin ortağıyız, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ortak çalışmaya tartışmaya açığız" şeklinde konuştu.