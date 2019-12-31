Kayıt
15:37 31 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 2020'de her şey çok daha güzel olacak

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 32
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103815/37/1038153777.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912311040944847-kilicdaroglu-2020de-her-sey-cok-daha-guzel-olacak/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2020, liyakate dayalı istihdam politikasını, parlamenter demokrasiyi savunanların, erkek egemen şiddete boyun eğmeyen kadınların ve akla, vicdana, ahlaka sığmayan dayatmaları reddeden gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği, adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin kökleştiği bir yıl olacak" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'bir kırılma yılı' olarak nitelendirdiği 2019'da yaşananların 2020 yılına dair umutları artırdığını belirtti.

    © AA /
    Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız
    2019'un kibre karşı alçakgönüllülüğü, kendisini ve yandaşlarını zengin kılmayı amaçlayana karşı hep birlikte üretmeyi ve paylaşmayı, tahammülsüzlüğe karşı hoşgörüyü savunanların yılı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, geride bırakılan yılın sadece kendileri için adalet isteyenlere karşı 'herkes için adalet' diyenlerin birlikteliğinin yılı olduğunu vurguladı.

    Kılıçdaroğlu, 2019'un kendisi gibi düşünmeyenleri düşman görenlere karşı, fikri ve vicdani özgürlüğü savunanların yılı olduğunu kaydederek bu sayede 'Martın sonunu bahar kıldıklarını' ifade etti.

    'Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız'

    Başarıyı, sadece CHP'nin başarısı olarak görmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, bu başarının, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma hedefi doğrultusunda kurulmuş Millet İttifakı ile tüm demokratların, vatanseverlerin olduğunun altını çizdi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Murat Kaynak
    Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne vurgu yaptı
    Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tercihin demokrasiden yana yapılmasıyla karamsarlığın yerini umut, tereddüttün yerini azim ve kararlılığın aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

    "2020 yılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. 2020, liyakate dayalı istihdam politikasını, şeffaflığı, kuvvetler ayrılığını, parlamenter demokrasiyi savunanların, erkek egemen şiddete boyun eğmeyen kadınların ve akla, vicdana, ahlaka sığmayan dayatmaları reddeden gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği, hak, hukuk ve adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin kökleştiği bir yıl olacak. 2020, siyasi iktidarın yok saydığı ekonomik krizin yarattığı ağır tablonun, toplumsal dayanışma ve planlı üretim politikasıyla ortadan kalkacağına inananların daha çok öne çıktığı bir yıl olacak. 2020, komşularımızla barış içinde yaşamak isteyenlerin, fabrika bacalarının yeniden tütmesini, çiftçimizin tarlasıyla, çocuklarımızın bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitimle buluşmasını isteyenlerin sesinin yükseldiği bir yıl olacak. Çünkü 2020, yaşanan tüm acılara ve baskılara rağmen 'her şeyin güzel' kılındığı 2019'un umut dolu devamıdır."

    'Ülkemizi huzura kavuşturacağımızı biliyorum'

    Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu idrak edemeyenlere' inat, TBMM'nin kuruluş hazırlıklarını 1 Ocak 1920'de, Ankara Ziraat Mektebi'nin sobayla ısıtılan bir odasında başlattığını hatırlatarak şunları ifade etti:

    "Demem odur ki, içinde bulunduğumuz durum ve koşullara rağmen 100 yıl öncesinin de verdiği ilhamla, ülkemizi en kısa sürede hak, hukuk ve adalet temelinde huzura kavuşturacağımızı biliyorum. Bu duygularla, Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in manevi şahsında terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize, 2019 yılında kaybettiğimiz sevdiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum. İnanın, 2020'de her şey çok daha güzel olacak."

    Etiketler:
    Mustafa Kemal Atatürk, TBMM, Hukuk, hak, Adalet, Kadına şiddet, Demokrasi, Parlamenter sistem, Yılbaşı, Yeni yıl, Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet