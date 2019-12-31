Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.