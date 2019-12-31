Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2019'da 474 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2019'daki kadın cinayetlerine dair raporunu açıkladı. Rapora göre, bu yıl 474 kadın erkek şiddeti nedeniyle öldürüldü.

Rapora göre, 2019 yılında işlenen kadın cinayetlerinin 115’ü şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların 114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi nedenlerle öldürüldü.

Rapora göre bu yıl öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 134’ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

2019 yılında öldürülen 474 kadının 155‘inin çocuğu vardı, 7’si hamileydi. Öldürülen kadınların yüzde 39’u 35 yaşından gençti.

Rapora göre, son 11 yılda 3185 kadın erkekler tarafından öldürüldü.