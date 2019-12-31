Milli Piyango'nun geçen yılki talihlisi ortaya çıkmadı, 70 milyon liralık büyük ikramiye devlete kaldı

Gözler bu yılbaşı verilecek 80 milyon liraya çevrilmişken, Milli Piyango'nun geçen yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli ortaya çıkmadı. Tam bilete isabet eden 70 milyon liralık büyük ikramiye Hazine'ye kaldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin talihlisi geçen bir yıla rağmen ortaya çıkmadı. Bunun üzerine bilet zaman aşımına uğradı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre geçen yılın büyük ikramiyesi '7615536' numaralı tam bilete isabet etmiş, biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı. Talihli bir süre ortaya çıkmayınca Milli Piyango İdaresi, internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başlamıştı.

Ancak aradan geçen bir yıla rağmen büyük ikramiye talihlisi idareye başvuruda bulunmadı.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki geri sayım da sona erdi. Sayacın yerini, "70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır!" ifadesi aldı.

Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

Milli Piyango bu yıl büyük ikramiye tutarını 80 milyon lira olarak açıkladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.