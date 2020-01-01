Sözcü yazarı Öztürk: İnce, mahkeme başkanına 'tutuklanacaksın' demiş

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 'İnce, mahkeme başkanına 'tutuklanacaksın' demiş' başlığıyla yayımlanan yazısında "Muharrem İnce şu anda milletvekili ya da parti yöneticisi değil ama basında her zaman yer bulan bir siyasetçi" ifadesini kullandı.

Öztürk şöyle devam etti:

"CHP'ye genel başkan, ardından da Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi önemli hedefleri var. Değişik alanlarda kendisine yardımcı olan gönüllülerden oluşan kalabalık bir ekibi var. Onlarla bir araya geliyor, gündemdeki konuları değerlendiriyor, hazırlanan raporları okuyor, gelişmeleri yakından izliyor.

Yeni dönemde milletvekilliği, belediye başkanlığı ya da CHP'de genel başkan yardımcılığı gibi bir görev düşünmüyor. Partisinin ilçe kongrelerine açıkça müdahil olmuyor ama araştırdığımızda, delegelerin belki üçte birinin önceki kurultayda Muharrem İnce'ye oy verenlerden oluştuğunu da öğreniyorum. Öğrendiğim bir şey daha var, şu ana kadar seçilen 100'ün üzerinde delege de işsiz.

‘Ziyaretine geleceğim’

CNN Türk'te, Ahmet Hakan'ın ‘Tarafsız Bölge’ programından önce Muharrem İnce ile CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, meslektaşlarımız Abdulkadir Selvi, Nedim Şener ve Zafer Şahin'le sohbet ederken, ilginç anılardan demet sundu. ‘Ergenekon Davası’nın devam ettiği günlerde, CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili olarak İnce, 35 milletvekiliyle duruşmayı izlemek için gitti. Girişte milletvekillerinin üzerleri aranmak istendi. İnce ve diğer vekiller, buna karşı direndi. Bununla bitmiyor. Duruşma salonuna girdiklerinde milletvekillerine oturacak yer gösterilmemesine tepki gösterdiler. Duruşma bu yüzden bir türlü başlayamıyor, sanıklar da onları destekliyordu. Mahkeme başkanı, İnce'yi odasına davet etti. Bülent Tezcan'la birlikte mahkeme başkanının odasına gittiler. İkram edilmek istenen çayı içmediler. Odada gergin bir hava vardı.

Hakim, ‘Ben milletvekillerine oturacak yer göstermeye mecbur değilim’ deyince, gerginlik daha da arttı. İnce, ‘Unutmayın, bugün mahkeme başkanı olarak kürsüde oturuyorsunuz ama yarın sanık sandalyesinde siz olacaksınız. Seni, cezaevinde bir gün mutlaka ziyaret edeceğim’ dedi. O başkan, FETÖ'den tutuklandı, hüküm giydi. Muharrem İnce de o hakime ‘Tutuklanacaksın, ben de seni cezaevinde ziyaret edeceğim’ dedi ama henüz sözünü yerine getirmedi."