CHP'li İlgezdi: 2019'da Meclis'e sunulan 962 kanun teklifinin 28'i yasalaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılında Meclis’e sunulan 962 kanun teklifinin sadece 28’inin yasalaştığını belirterek, ‘’Milletvekilleri tarafından verilen her 100 tekliften yalnızca 3’ü yasalaştı. Yeni sistem Gazi Meclis’i işlevsiz hale getirdi” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İlgezdi, TBMM'ye sunulan yasa tekliflerinin sadece yüzde 2.91'inin kanunlaştığını vurguladı ve “Bu oran 2017 yılında yüzde 6 idi. Meclis iktidar tarafından bilinçli olarak, giderek daha az yasa yapan, daha az denetim faaliyeti gerçekleştiren bir yapıya sokuluyor” dedi.

'9 bin imza boşa gitti'

İlgezdi, 2019 yılında kabul edilen 28 yasadan 7'sinin uluslararası antlaşma olduğunu da hatırlatarak "Çoğu torba teklif olan 18 kanun ise AKP Milletvekillerinin imzasını taşıyor. 2017 yılında 616 kanun teklifine karşılık 37 yasa yapan Meclisimiz, 2019 yılında, yeni sistemde 962 teklife karşılık 28 kanun yapabildi. Halen TBMM komisyonlarında da görüşülmeyi bekleyen 855 ayrı yasa teklifi ile Genel kurul gündeminde teklifler bulunuyor" şeklinde konuştu.

İlgezdi, 2019 yılında verilen bin 492 araştırma önergesine karşılık sadece 4 araştırma komisyonu kurulduğunu, 474 Meclis Araştırma önergesinin de görüşülemediğini kaydetti. "Oluşturulan meclis araştırma komisyonlarının toplam önergelere oranı yüzde 1.2 oldu. En az 20 imza ile meclis araştırma önergesinin verilebildiği düşünülürse Milletvekillerine ait en az 9 bin 480 imza boşa gitti. Meclis araştırma önergelerinin ele alınması konusunda da bu sistemde yüzde 50'den fazla bir azalma söz konusu" ifadesini kullandı.