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20:33 01 Ocak 2020
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    Kurum: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmet kapatılacak

    © AA / Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Kanunu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

    Kurum, 2019 sonuna kadar çevre mevzuatına aykırı ne kadar termik santrallerin kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    5 Termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi olarak kapatıldığını belirten Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını duyurdu. 

    Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santrallerinin tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatıldığını kaydeden Kurum, Soma'da ise özel bir durumun söz konusu olduğunu bildirerek "Mevcut termik santralden 12 bin konut ısınma ihtiyacını karşılıyorlar. Aldığımız kararla Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" dedi.

    Kurum ayrıca, "Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı. 

    Dönmez: Enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkmayacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise baca filtresi bulunmayan 13 termik santralle ilgili sürecin başladığını belirterek, "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu diğer santrallerden karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcuttur" dedi. 

    Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları müşterek basın toplantısında, bu santrallerin 3 tanesinde sorun olmadığını ve standartları sağladıklarını söyledi. 

    Sürecin bir parçası olarak standartlara uymayan santrallere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yaptırımların uyguladığını dile getiren Dönmez, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek" ifadesini kullandı. 

    Milli Enerji ve Maden Politikasının en önemli parçası olan enerji arz güvenliği adına şimdiye kadar birçok projenin altına imza attıklarına işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

    "Hepimizin bildiği üzere baca filtresi bulunmayan 13 termik santralle ilgili sürecin başladığını açıklamıştık. Bu santrallerin 3 tanesinde sorun olmadığını ve standartları sağladıklarını da dile getirdik. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu diğer santrallerden karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcuttur."

    'Elektriğin yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan'

    Dönmez, Türkiye'nin enerji sepeti çeşitliliğini sağlamak amacıyla da önemli bir aşama kaydettiklerini anlattı. 

    Bugün Türkiye'de elektriğinin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğinin altını çizen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Her türlü enerji kaynağımızı az çok demeden milletimizin hizmetine sokmaya devam ediyoruz. Herkes bilsin ki vatandaşlarımızı ne doğal gaz ne de elektrikten yoksun bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte elektrik arzında bu santrallerin kapanması nedeniyle hiçbir sorun yaşamayacağız. Bu yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’nin hiçbir şekilde enerji arz sorunu kalmamıştır. Gelecekte de böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Hedefimiz olan kesintisiz, kısıntısız ve sürekli enerji arzı yolunda çalışmalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz."

    Dönmez, kurallara uygun, rekabet temelli ve serbest piyasa koşullarının hakim olduğu bir enerji piyasası oluşturmak adına atılan adımların hızla devam ettiğini kaydetti. 

    Türkiye'nin öngörülebilir enerji piyasası ve kesintisiz arz anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirten Dönmez," Bunu yaparken de ne çevre ve insan sağlığı hassasiyetimiz bir kenara bırakacak ne de üretimden geri kalacağız" değerlendirmesinde bulundu.  

    Dönmez ayrıca, kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. 

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