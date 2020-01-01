CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın yeni yıl mesajını aktardı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş'ın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Tanrıkulu, Demirtaş'ın kendi sağlığı konusunda bir şey söylemediğini ancak cezaevi koşullarının sağlık konusunda kendisini zorlayacağını dile getirdi.

1️⃣▶️Sevgili dostum #SelahattinDemirtaş’ı bugün Edirne’de ziyaret ettim.

Hepinize iyi yıl dilekleri ve selamları var.

(#Periscope’ta yaşanan teknik bir sorundan dolayı videoyu buradan paylaşıyorum) pic.twitter.com/REkPuSZW7p — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) January 1, 2020

​Tanrıkulu, Demirtaş'ın yeni yıl mesajını da yayımladı:

"Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesine yeni bir heyecan. 2020'de özgürlük barış taleplerimiz gerçekleşecek ve daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun."