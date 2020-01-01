Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu.
Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 1, 2020
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır.
Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.
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