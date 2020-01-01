Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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