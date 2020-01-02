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09:10 02 Ocak 2020
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    İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

    Perinçek'ten Libya tezkeresine şartlı destek: ABD ve İsrail'i yalnız bırakacak bir strateji izlemeliyiz

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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı yazılı açıklamaya, Libya’ya asker gönderilmesi tartışmasına dahil oldu. Perinçek, Libya’ya asker gönderme önerisine şartlı destek verdiklerini söyledi.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Libya’ya asker göndermek için ittifak birikimimizi değerlendirmeliyiz' başlıklı açıklamasında "Vatan Partisi olarak, Libya’ya asker gönderme önerisine şartlı destek veriyoruz. Hükümetimizin Libya'ya asker gönderme girişimini Rusya, Suriye ve Mısır ile işbirliğiyle tamamlamasına yönelik çalışmalarla birlikte yürütmesini bekliyoruz. Meclise sunulacak Tezkere’nin bu gerekçelerle işlenmesi yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Doğu Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Libya sorunu tek başına ele alınacak ve çözülecek bir sorun değildir. Libya ile sınırlı bakış açısı, bizi Ege’de, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz veya güney sınırlarımızda zorluklarla karşı karşıya bırakır.

    Türkiye olarak Karadeniz’den Akdeniz’e ve Umman Denizi’ne uzanan bütünsel bir strateji kurmak durumundayız. Libya’ya asker gönderme sorunu, Bütünsel Strateji içinde ele alınmalı ve çözülmelidir.

    Bütünsel stratejinin bakış açısı, Türkiyemizin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü, terörden arınması ve Mavi Vatandaki egemenliği ve haklarıdır. Stratejimizin amacı, özetle Egemenliğimiz ve Üretim Ekonomisi odaklıdır.

    Türkiye’nin Libya Hükümetiyle yaptığı Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Anlaşma, önemli bir kazanımdır.

    Doğu Akdeniz’de ABD – İsrail – Yunanistan – Güney Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığından gelen askerî tehdide ve baskılara karşı koymak için, elbette öncelikle özgücümüze güveniyoruz. Ancak tehdidin kapsamını ve ağırlığını dikkate alırsak, alana ittifak birikimimizi yığmak durumundayız. Rusya, Suriye, Lübnan, İran, Mısır, Tunus ve Cezayir, bizim Doğu Akdeniz’deki ittifak birikimimizi oluşturmaktadır. Atatürk, İstiklâl Savaşımıza Sovyet Rusya ile dostluk kurarak başladı ve savaşın her aşamasında bu dostluğu gelişirdi. Bunu yapmasa, savaşı kazanamazdık.

    Bugün de Doğu Akdeniz’de Rusya Federasyonu, en önemli müttefikimizdir. Abhazya, Suriye, Lübnan ve Mısır ile Deniz Yetki Anlamaları başta olmak üzere geniş işbirliği olanağı vardır.

    Dış siyasette başarı, jeopolitik olanakları değerlendirmekle olur. Durumlara tabi olmak değil, durumları olabilirlikleri kullanarak değiştirmek, aktif siyasetin temel ilkesidir. Suriye ve Mısır ile işbirliği koşulları vardır. Bu ülkelerle ortak çıkarlarımız belirleyicidir. Suriye ve Mısır, ABD ve İsrail’in yanında değil, Türkiye’nin ve Rusya’nın yanında yer almak durumundadırlar.

    'Libya ile imzaladığımız anlaşmayı diğer ülkelerle de yapabiliriz'

    Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Alanları Anlaşmasını Doğu Akdeniz’in diğer ülkeleriyle de yapabiliriz. Burada başarı, Rusya başta olmak üzere diğer müttefiklerimizle işbirliğimizi de pekiştirir.

    Öte yandan Akdeniz’in Kuzey kanadı olan Karadeniz’de Rusya ve Abhazya ile ortak siyasetler üretmek ve geliştirmek, bizi Doğu Akdeniz’de güçlendirecektir. Karadeniz’den Umman Denizi’ne Tek Cephe Stratejisinin gereği budur. Vatan Partisi olarak bunu yapıyoruz. İki hafta önce 15-18 Aralık 2019 tarihlerinde Abhazya Cumhuriyeti’ne yaptığımız ziyarette bu yönde çok önemli başarılar elde ettik. 16 Aralık 2019 günü, Cumhurbaşkanı Raul Hacımba ile görüştük ve ertesi gün Vatan Partisi olarak Abhazya Meclisi ile Ortak Bildiri yayınladık. Bu Ortak Bildiride KKTC’nin ve Abhazya’nın tanınması kararımızı ilan ettik. Böylece Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki konumunu güçlendiren tarihsel önemde bir adım attık. Aynı zamanda Karadeniz kıyısı ülkelerde ABD ve NATO üslerinin tasfiyesi için ortak çalışma kararı aldık.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Türkiye Hükümetinin de Libya mevzilerine Karadeniz’den Umman Denizi’ne uzanan bir strateji içinde bakmasına ihtiyaç vardır. Bizi Libya’da yalnız bırakacak bir sürecin kapısını açmak yerine, Libya’da ABD ve İsrail’i yalnız bırakacak bir strateji izlemeliyiz. Asker yollamak, o zaman başarı getirecektir. Aksi halde ABD’nin tuzağına düşme tehlikesi dahi vardır.

    Bu nedenle Libya’ya asker gönderme konusu, Doğu Akdeniz’deki ittifak birikimimizi oluşturan öncelikle Rusya, Suriye, İran ve Mısır ile ortak strateji ve siyasetler oluşturma girişimleriyle birlikte ele alınmalı ve yürütülmelidir. Meclise sunulacak Tezkere’nin bu gerekçelerle işlenmesi yerinde olacaktır.

    Vatan Partisi olarak, Libya’ya asker gönderme önerisine şartlı destek veriyoruz. Hükümetimizin Libya’ya asker gönderme girişimini Rusya, Suriye ve Mısır ile işbirliğiyle tamamlamasına yönelik çalışmalarla birlikte yürütmesini bekliyoruz."

    Etiketler:
    açıklama, TBMM, Tezkere, Libya, Türkiye, Vatan Partisi, Doğu Perinçek
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