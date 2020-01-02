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11:05 02 Ocak 2020
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    Cinsel taciz

    Ankara'da Erasmus öğrencisine tecavüz davasında 'promil' raporu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Türkiye'de eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R. tecavüz şikayetiyle 2 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan T.B. ve arkadaşı H.I.K., A.G.R. ile rızasıyla birlikte olduklarını söyleyip sonra serbest kaldı. Avukatın itirazı üzerine Adli Tıp, "A.G.R. tecavüz şikayeti sırasında alkollüydü. Bu durumda kendisini savunması mümkün değil” raporu verdi.

    Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara'da bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., 5 Mayıs 2019’da arkadaşlarıyla bir barda eğlenmeye gitti.

    İddiasına göre, barda yan masada bulunan erkek grubu kendileriyle 'İngilizce pratik yapmak' istediklerini söyleyerek iletişim kurmaya çalıştı. Ancak öğrenci grubunun istememesine rağmen yan masada bulunan grup ısrarını sürdürdü.

    'Biramın içine bir şey karıştırıldığından şüpheleniyorum'

    A.G.R. ifadesinde, bütün gece sadece bir bira içtiğini belirterek, “Biranın çeyreğini içtikten sonra kendimi tuhaf hissettim. Davranışlarım yavaşladı, dengemi kaybettim. Saat 05.00 sıralarında yan masadaki gruptan bana cinsel saldırıda bulunan kişi omzuma elini atıp taksiye bindirdi. Ben biramın içine bir şey karıştırıldığından şüpheleniyorum. Eve gittiğimizde beni odaya götürüp tecavüz etti. Gözümü tekrar açtığımda bana başka birisi tecavüz ediyordu" iddiasında bulundu.

    Denizli’nin Çivril ilçesinin Akpınar mahallesinde bulunan Süleymancılar tarikatına ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T. Tarafından defalarca tecavüz edildiği ortaya çıktı
    © DHA /
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    A.G.R. ertesi gün hastaneye giderek şikayetçi oldu. Hastanede saat 13.26’da alınan raporda, genç kızın kanında 0.33 promil etanol tespit edildiği belirtildi.

    Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada T.B. ve arkadaşı H.İ.K. ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, İspanyol öğrenci A.G.R. ile rızasıyla birlikte oldukları savunması yaptıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

    Savcılık, sürdürdüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy’un itirazı üzerine savcılığın eksik soruşturma yaptığı ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor almadan karar verdiği gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırıldı.

    Savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi

    Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

    Adli Tıp Kurumu’nun 9 Aralık tarihli raporu soruşturma dosyasına konuldu. Raporda, A.G.R.’nin 5 Mayıs 2019 saat 13.26’da alınan kan numunesinde 0.33 promoli etanol saptandığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Olay ile kan alımı sırasında yaklaşık 566 dakika fark bulunmaktadır. Metabolizma sonucu kandaki alkol düzeyinin bir saatte 0.12-0.18 promil, ortalama 0.15 promil azaldığı tıbben bilinmektedir. Olaydan 566 dakika sonra alınan kanda yapılan analizde 0.33 promil saptanan alkol düzeyinin olay anında 1.46-2.02 promil ve ortalama olarak 1.74 promil olduğu kabulü gerekir. Kişinin cinsiyeti ve olay tarihindeki yaşı dikkate alındığından; 1.74 promil düzeyindeki alkolün orta ileri derecede sarhoşluğa, denge ve koordinasyon bozukluğuna, sosyal iletişimde artışa, algılamaya ve muhakeme bozukluğuna neden olacaktır. A.G.R.’nin olay tarihi olan 5 Mayıs 2019 günü saat 04.00’deki hesaplanan alkol düzeyi itibariyle, kendisine yönelen nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karşı ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacağı oybirliği ile mütalaa olunur."

    Olayla ilgili iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ve yargılamanın başlayacağı belirtildi.

    Etiketler:
    Soruşturma, Gözaltı, Adli Tıp Kurumu, Mahkeme, Alkol, Erasmus, İspanya, Ankara, Tecavüz
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