Ankara'da düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle koruyacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir.

- Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız. Yeni fikirler geliştirilmeli.

- Türkiye'nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldı. Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ileri seviyeye geldik.

- Şehirleşmede bütün mesele belediye başkanlarının kaleminin ucunda. Burada yapılan hata tüm şehre ihanettir.

- Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

- Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimariyle ise kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Kibrit kutuları gibi yapılmış binalarla bir yere varamayız.

- Fransa'da yaşananları görüyorsunuz, Paris sokakları ne hale geldi biliyorsunuz, bunları daha büyük sorunlar bekliyor.

- Paris'te polisler insanları yerlerde nasıl sürüklüyor görüyorsunuz, ama Türk polisi buna benzer bir şey yapmış olsa dünyayı ayağa kaldırılar. Açık ve net söylüyorum bunlar daha iyi günleri. Bunları çok daha kötü günler bekliyor. Uyuşturucu baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyor.

- Ülkemizde her gün olan olaylardan sadece biri batı ülkesinde olduğunda demokrasiden hemen taviz veriyorlar.

- Terörizme karşı her türlü önlemi almak devletlerin sorumluluğu ama bu konuda ilkeli davranmak da bir o kadar önemli.

- İdlib'den 250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı tedbirler almaya çalışıyoruz.