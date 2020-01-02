AK Partili Turan: Bugün Libya'ya gitme diyenlere, yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Libya tezkeresi ve Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turan, 'Libya ile ne işimiz var?' diyenlere, Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakmalarını tavsiye ettiklerini, Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin neden orada olduğunu sorgulamaları gerektiğini söyledi.

'Darbeci generalin yanında yer alamayız'

Türkiye'nin Libya ile tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğuna dikkati çeken Turan, "Libya'nın toprak bütünlüğünden, istikrarından ve barış ortamının tesis edilmesinden yanayız. Bu hem Libya'nın hem de bölgenin geleceği için önemli. Darbeci generalin yanında yer alamayız. Bizler BM'nin de tanıdığı, Libya'nın meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz" dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, enerji arama ve çıkarma faaliyetlerinde ABD, İtalya ve Fransa gibi bölge dışındaki aktörlerle, enerji iletimi için ise İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi bölgedeki aktörlerle iş birliği çalışmaları yapıyor. İsrail, Mısır gibi ülkeler bölgede doğalgaz dağıtım merkezi olmayı istiyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramaları için bulunan ülkeler, burada Türkiye'nin varlığını istemiyor. Alan hakimiyeti oluşturma çabalarına, ülkemizin ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak, yarın Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek sıkıntılara karşı stratejik tedbirler almak zorundayız. Libya'da olmak Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek anlamına geliyor. Akdeniz'de hesabı olan tüm ülkeler bilsin ki Türkiye eski Türkiye değil. Ekonomik haklarımızı korumakta kararlıyız. 'Mavi vatan' kaderine terk edilmemeli. Tezkereye tüm partilerin bu bilinçle destek vermesi gerektiği kanaatindeyim."

AK Partili Turan, Türkiye'nin, Libya'da bir maceraya atılmadığını, büyük devlet olmanın gereğini yaptığını belirtti.

Türkiye'nin amacının Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, kendi haklarını korumak olduğunu vurgulayan Turan, "Bugün, Libya'ya gitme diyenlere, Doğu Akdeniz'den çık diyenlere; yarın Kıbrıs'tan çık deme cesaretini vermeyeceğiz" diye konuştu.

'CHP'nin klasik davranışlar sergilemesi bizleri şaşırtmaz'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM Genel Kurulu'nun 2 Ocak Perşembe günü (bugün) olağanüstü toplanacağını dile getiren Turan, olağanüstü gündemle toplanıldığı için de sadece tezkerenin görüşüleceğini ifade etti.

Tüm partilerin bu milli meseleye desteğini oldukça kıymetli gördüklerini vurgulayan Turan, "Genel olarak muhalefet partilerinden olumsuz, görüşmeleri engelleyecek girişimler, tartışmalar beklemiyoruz. Ancak CHP'nin klasik davranışlar sergilemesi, eleştiriler getirmesi bizleri şaşırtmaz" dedi.

Libya tezkeresi görüşmelerinin ardından Genel Kurul'un, çalışmalarına 7 Ocak'ta başlayacağını belirten Turan, Genel Kurul'da, 2018 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşüleceğini bildirdi. Turan, ayrıca birtakım uluslararası anlaşmaların da görüşülmesinin planlandığını dile getirdi.