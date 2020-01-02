Fatih'te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak öldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimliği belirlenemeyen ancak adının 'İbrahim' olduğu öğrenilen kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti.

Fatih'te yaşanan olayda bir kişi merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatarak gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.