İki talihli Milli Piyango ikramiyesini aldı: İzmir'deki talihli henüz ortaya çıkmadı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etmiş, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'a çıktığı açıklanmıştı. Gaziantep ve Bursa'daki talihliler ikramiyelerini aldı ancak İzmir'deki talihli ödülünü henüz almadı.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etmiş, büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden Gaziantep ve Bursa'daki iki kişi 20'şey milyon TL'lik ikramiyelerini aldı.

Gaziantep'teki talihlinin 7 çocuk babası, Bursa İnegöl'deki talihlinin 3 çocuk sahibi bir inşaat işçisi olduğu açıklanırken, İstanbul'daki ikramiye satılmayan bilete isabet etti, İzmir'deki talihli ise henüz ortaya çıkmadı.