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14:44 02 Ocak 2020
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    Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 'Kanal Çanakkale' önerisi

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
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    Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunda 'Kanal Çanakkale' açılmasının önerildiğini aktardı.

    Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda dikkati çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, bugünkü 'Kanal Çanakkale: Karadeniz’e NATO yolu' başlıklı yazısında, ÇED raporunun, Kanal İstanbul dışında 'Kanal Çanakkale' açılmasını önerdiğini belirtti.

    Güller, "ÇED Raporu’nu inceledikçe daha vahim konularla karşılaşıyoruz. ÇED Raporu, Kanal İstanbul dışında bir de 'Kanal Çanakkale' açılmasını 'öneriyor.' Evet, yanlış okumadınız; ÇED Raporu'nun 1426. sayfasında (6. bölümünün 155. sayfasında) 'Zincirbozan-Gelibolu mevkiinden Saros Körfezi’ne bir kanal açılması' öneriliyor" ifadesini kullandı.

    'Montrö Boğazlar Sözleşmesi iyice tehlikeye girmiş olmaz mı?'

    Güller, "Yani Ege’den Marmara Denizi’ne girecek bir geminin Çanakkale Boğazı’nı kullanması yerine, boğazı devre dışı bırakarak Ege Denizi-Saros Körfezi-Marmara Denizi yolunu izlemesi isteniyor. Yani Ege’den Karadeniz’e geçecek bir askeri gemiye İstanbul Boğazı dışında Çanakkale Boğazı’nı da kullanmama olanağı sağlanmış oluyor" dedi ve şöyle devam etti:

    "Montrö Sözleşmesi’nin Kanal İstanbul’la delinmeyeceğini, çünkü Çanakkale Boğazı’nın da Montrö’ye tabi olduğunu söyleyenler ne der şimdi bu duruma? Bir askeri gemi Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı yerine Kanal Çanakkale’yi kullanarak Marmara Denizi’ne girerse, oradan da İstanbul Boğazı yerine Kanal İstanbul’u kullanarak Karadeniz’e girerse, Montrö Boğazlar Sözleşmesi iyice tehlikeye girmiş olmaz mı? Olur, hem de iki kat olur. 'Kanal Çanakkale, ÇED Raporu’nda yer alan bir öneriden ibarettir' denilemez, zira gerçekte toplam bir planlamaya işaret etmektedir."

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    Etiketler:
    Montrö Anlaşması, Gelibolu, Saros Körfezi, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Karadeniz, Ege Denizi, ÇED raporu, Çanakkale, Kanal İstanbul, Mehmet Ali Güller
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